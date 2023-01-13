МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,2% к октябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны. ПИК построит промышленный парк в Зеленограде

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение на 0,3% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель снизился на 5,1%. Прогнозировалось уменьшение на 3%.

В октябре промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — упало на 4,7%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре в месячном выражении сократился на 0,5%, прогнозировалось, что показатель снизился на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 5,9% при прогнозе снижения на 4,8%.