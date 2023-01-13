Промпроизводство в Великобритании сократилось в ноябре
Статбюро Британии: промпроизводство в стране снизилось на 0,2 процента в ноябре 2022 года
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,2% к октябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение на 0,3% в месячном выражении.
В годовом выражении показатель снизился на 5,1%. Прогнозировалось уменьшение на 3%.
В октябре промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — упало на 4,7%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре в месячном выражении сократился на 0,5%, прогнозировалось, что показатель снизился на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 5,9% при прогнозе снижения на 4,8%.