МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пивовары РФ попросили кабмин отказаться от инициативы введения реестра производителей пива, поскольку такая избыточная мера контроля над отраслью может привести к неоправданным экономически банкротствам и закрытию ряда предприятий, говорится в обращениях отраслевых союзов в адрес зампредседателя правительства, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, которые есть у РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии

Предложения по ведению реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи содержатся в поправках к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Документ прошел в Госдуме РФ первое чтение и включен в программу законопроектной работы в феврале. Введение реестра ранее обсуждалось как альтернатива маркировки пива, но теперь производители окажутся под тройным бременем госконтроля: ЕГАИС, маркировки и реестра мощностей, опасаются представители отрасли.

"Союз полагает, что создание реестра пивоваренных производств объективно будет являться избыточной мерой государственного контроля, так как задачу противодействия недобросовестным производителям пивоваренной продукции и обеления рынка ее производства и оборота призвана теперь решать именно маркировка", — говорится в обращении Союза российских пивоваров за подписью председателя совета союза Даниила Бримана.

"В ситуации введения маркировки ведение реестра выглядит нерационально, так как маркировка уже предполагает полный контроль за производимой продукцией. Мы не видим никакой необходимости в введении этого реестра. Кроме всего прочего, ЕГАИС уже располагает всеми данными, необходимыми для внесения в реестр", — соглашается член совета директоров ЗАО "Московская пивоваренная компания" (МПК) Ольга Аверьянова.

"В совокупности с такими механизмами, как ведение ЕГАИС и реестра мощностей, оснащение мощностей свыше 300 тысяч декалитров в год автоматическими средствами измерения и учета (АСИиУ) и введение маркировки пивоваренной продукции… необходимость в ведении реестра производителей пивоваренной продукции перестала быть актуальной", — говорится в обращении ассоциации крафтовых пивоваров за подписью президента ассоциации Алексея Акселя.

ВПЛОТЬ ДО ЗАКРЫТИЯ

Моментов, которые тревожат производителей, несколько: по сути законопроект предполагает лицензирование их деятельности, поскольку при введении реестра в течение 90 дней надо пройти проверку на соответствие требованиям закона. По мнению Союза российских пивоваров, это "не может не повлечь усиления финансовой и административной нагрузки на пивоваренный бизнес в целом".

"Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что законопроект несет значительные риски возникновения техногенных аварий в случае приостановок деятельности пивоваренных производств", — считает Бриман. В свою очередь Аверьянова добавляет, что введение реестра может стать основанием для возможности приостановить или закрыть какое-либо предприятие по формальным основаниям.

"Например, из-за отсутствия тех или иных документов, например, технологической инструкции: требования к ней нигде не установлены, но она должна быть. И если, например, предприятие предоставит документ с той же сутью, но другим названием, это может стать основанием для закрытия производства", — опасается она.

Еще одна сложность — снижение уровня, необходимого для установки АСИиУ: сейчас при мощности производственного оборудования ниже 300 тысяч декалитров счетчики не нужны, но законопроект предполагает снижение этого порога до 100 тысяч декалитров. "По сравнению со стоимостью оборудования для маркировки — конечно, это не те затраты. Но для небольших предприятий это большая нагрузка, потому что они одномоментно должны устанавливать и оборудование для нанесения марикровки, и оборудование для установки счетчиков", — добавила Аверьянова.

"По сути это введение лицензирования в отрасли, где его никогда не было. Под вывеской включения в реестр содержится новый, тяжелейший для предпринимателей норматив: это чрезвычайно осложнит жизнь бизнеса, который уже столкнулся с нагрузкой введения маркировки, а теперь, возможно, должен будет еще готовиться к введению реестра", — констатирует член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

"А кто не прошел проверку, должен будет сокращать свою деятельность; сколько будет таковых, мне даже сложно себе представить. А если производство остановилось, то это плохие последствия не только для бизнеса, о котором, получается, никто не думает, но и для государства, которое не получит ни налоги, ни акцизы", — добавил он.