МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Китай больше не эффективен как мировая фабрика, считает глава японской высокотехнологичной компании Kyocera Хидэо Танимото. СМИ: экспорт российской нефти в Китай достиг рекорда с 2020 года

Как заявил Танимото в интервью изданию Financial Times, ограничения США на доступ Пекина к передовым технологиям подрывают рентабельность Китая в качестве производственной базы для экспорта.

По данным издания, компания Kyocera, один из крупнейших производителей компонентов для чипов, телефонов, принтеров, копиров, солнечных панелей и керамических изделий, переносит производство из Китая и инвестирует в создание собственной производственной базы в Японии.

"Это работает до тех пор, пока (товары) производятся в Китае и продаются в Китае, но бизнес-модель производства в Китае и экспорта за рубеж больше нежизнеспособна", — заявил Танимото. Он добавил, что из-за того, что происходит сейчас между Вашингтоном и Пекином, стало "трудно экспортировать из Китая в некоторые регионы". Китай потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"

По мнению Танимото, без доступа к технологиям, затронутых ужесточением правил, теперь будет практически невозможно производить оборудование в Китае. При этом он отметил, что КНР все еще может иметь конкурентное преимущество в области программного обеспечения и искусственного интеллекта.

В октябре 2022 года министерство торговли США ограничило поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. КНР, в свою очередь, обвинила Штаты в дискриминационной торговой политике и призвала американские власти исправить "свои ошибочные действия" на благо интересов миллионов участников индустрии по всему миру.