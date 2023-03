МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. BHP Group Ltd сообщила в среду, что она по-прежнему намерена расширять свой портфель проектов по добыче меди и никеля, но не заинтересована в рынке лития, который, по ее мнению, характеризуется обильным предложением. Глава WPIC ожидает усиления дефицита предложения платины

Аналогичным образом крупнейшая в мире горнодобывающая компания высказалась в прошлом году. Цены на литий сейчас падают из-за опасений по поводу спроса. Аналитики ожидают, что в этом году цены на литий упадут в целом на 25%, в основном из-за ожидаемого замедления китайского рынка электромобилей по мере сокращения государственных субсидий.

"Мы все еще не считаем баланс спроса и предложения на литий таким же фундаментальным, как на медь и никель", — сказала агентству Reuters Соня Скарселли из BHP Xlpor, подразделения компании, инвестирующего в юниорные горнодобывающие компании. Данное заявление она сделала в кулуарах отраслевой конференции Ассоциации горняков и старателей Канады (Prospectors and Developers Association of Canada, PDAC) в Торонто. "Для нас литий останется на прежнем уровне по значимости". — уточнила она.

Такое отношение к литию в BHP отличается от позиции конкурентов. Так, Rio Tinto Ltd, например, заплатила 825 млн долларов в конце 2021 года за литиевый проект в Аргентине и пытается построить литиевый рудник в Сербии.

Glencore Plc является вторым по величине акционером перерабатывающей компании Li-Cycle Holdings Corp, которая к следующему году станет одним из крупнейших американских производителей лития. А Sibanye Stillwater Ltd согласилась помочь Pioneer Ltd в разработке литиевого проекта в Неваде.

BHP ожидает, что мировой спрос на медь и никель будет превышать предложение, так как в ближайшее время будет введено в эксплуатацию мало новых добычных мощностей.

Компания инвестировала по 500 000 долларов в Nordic Nickel Ltd, Tutume Metals, Asian Battery Minerals, Impact Minerals Ltd, Red Ox Copper, Bronzite Corp, Kingsrose Mining Ltd. Каждая из перечисленных компаний занимается разведкой месторождений никеля и меди по всему миру.

В прошлом году BHP также инвестировала 40 млн долларов в компанию Kabanga Nickel, которая разрабатывает никелевый рудник в Танзании, и помогает Rio в разработке масштабного проекта Resolution Copper в Аризоне.

Кроме того, BHP обязалась инвестировать 12 млрд канадских долларов (8,7 млрд долларов США) в строительство калийного рудника в канадской провинции Саскачеван, в то время как рост мирового населения способствует увеличению спроса на удобрения.