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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230314/840066163.html
Путин заявил о востребованности российской авиационной техники
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Продукция авиационного завода в Улан-Удэ пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что линейка... ПРАЙМ, 14.03.2023
экономика, промышленность, новости, россия, владимир путин, авиатехника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Продукция авиационного завода в Улан-Удэ пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что линейка предприятия постоянно расширяется.
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