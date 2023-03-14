МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Продукция авиационного завода в Улан-Удэ пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что линейка предприятия постоянно расширяется.

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