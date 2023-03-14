2023-03-14T16:20:01+03:00

2023-03-14T16:20:01+03:00

2023-03-14T16:20:01+03:00

2023

https://1prime.ru/industry_and_energy/20230314/840066163.html

Путин заявил о востребованности российской авиационной техники

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https://россиясегодня.рф

Продукция авиационного завода в Улан-Удэ пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что линейка... ПРАЙМ, 14.03.2023

экономика, промышленность, новости, россия, владимир путин, авиатехника

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60