МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в январе вырос на 0,9% в годовом выражении, а в месячном — на 0,7%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,3 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост в годовом выражении на 0,2%, в месячном — на 0,4%.

В ЕС объем промышленного производства в январе вырос на 1% в годовом выражении и на 0,3% — в месячном.

При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне снизилось на 0,7%, а в ЕС — на 0,9%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне уменьшился на 2,1%, в ЕС — на 3,2%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне снизилось на 0,8% в месячном выражении, а в ЕС не изменилось. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 1,5%, в ЕС — на 1,1%.

Самый значительный рост промышленного производства в январе к декабрю был отмечен в Ирландии (+9,3%), Швеции (+5%) и Румынии (+2%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-7,1%), Нидерландах (-4,3%) и Венгрии (-5%).