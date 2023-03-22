МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в РФ в феврале 2023 года выросли на 0,9% после снижения на 0,9% в январе, в годовом выражении — снизились на 7,5%, следует из публикации Росстата. Минпромторг прокомментировал данные по спаду промпроизводства в России

"В феврале 2023 года по сравнению с январем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,9%", — говорится в документе.

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в феврале ускорили снижение до 7,5% после снижения на 4,6% в январе текущего года.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей выросли на 2,5% после снижения на 7,1% в январе; в годовом выражении они опустились на 26,3%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 0,4% после снижения на 0,2% месяцем ранее, в годовом выражении — снизились на 4,9%.

В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в феврале замедлили рост до 1,1% с 6,5% в январе, в годовом выражении — выросли на 13,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен напротив ускорился до 2,2% с 1,1% в январе, в годовом — рост составил 8,5%.