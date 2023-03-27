МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Попытки Запада помешать экспорту алмазов из России могут привести к нарушению производственно-сбытовых цепочек, а это противоречит интересам отрасли в целом, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В МИД назвали условия для восстановления "Северных потоков"

"Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и таким образом противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках", — пояснил он.

Дипломат напомнил, что Россия является одним из крупнейших участников алмазной отрасли, на нее приходится 30% мировой добычи.

"При этом российские производители — это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других. Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер", — заявил Биричевский.

"Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли", — подчеркнул Биричевский.

Ранее представители американского госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.

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