Медведев призвал добиться эффективности боеприпасов
Медведев призвал добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российскому ОПК необходимо увеличить выпуск продукции для Вооруженных сил страны, добиться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью, без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России, при этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", — отметил политик.
Медведев в среду посетил Казанский пороховой завод во время рабочей поездки в Татарстан.