МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российскому ОПК необходимо увеличить выпуск продукции для Вооруженных сил страны, добиться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Раскрыты подробности последних испытаний гиперзвукового оружия в США

"В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью, без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России, при этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", — отметил политик.

Медведев в среду посетил Казанский пороховой завод во время рабочей поездки в Татарстан.