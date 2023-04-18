НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность совместного с Индией строительства и проектирования грузовых и пассажирских судов, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Торговая палата России и Венесуэлы хочет создать свою судоходную компанию

"В качестве перспективной сферы сотрудничества рассматриваем судостроение. Имея в виду проектирование и совместное строительство грузовых и пассажирских судов, а также дноуглубительной техники", — сказал он в ходе российско-индийской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Готовы предметно отработать интерес индийской стороны к освоению компетенций полярного судоходства", — добавил Мантуров.

Он также отметил, что РФ видит потенциал для взаимодействия по созданию научно-исследовательских судов арктического класса, а также по подготовке индийских специалистов для работы в полярных водах.