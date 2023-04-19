ПАРИЖ, 19 апр — ПРАЙМ. Французская военная компания Nexter пожаловалась на отсутствие рабочих рук и дефицит пороха в период возросших государственных заказов на производство боеприпасов 155-мм калибра на фоне ситуации на Украине, пишет издание Monde. Французы стали совершать меньше покупок в супермаркетах

"Все производители рвут на себе волосы, задаваясь вопросом, как выполнить возложенные на них обязательства, потому как столкнулись со множеством препятствий", — пишет издание.

Оно отмечает, что Nexter получил заказ на ускоренное производство снарядов 155-мм калибра впервые за десять лет.

"Сектор… столкнулся с дефицитом пороха. Сегодня есть большие сложности в этой связи, он всем нужен, сроки поставок значительны", — сообщил изданию Франц Кайо, директор филиала Nexter, отвечающего за боеприпасы.

Также компания столкнулась с нехваткой рабочих рук. Во Франции более не обучают специалистов по работе со взрывчатыми веществами. Чтобы освоить эту связанную с высокими рисками профессию, требуется не менее 12-18 месяцев, отмечают в компании.

Отмечается, что недалеко от города Бурж, где расположен завод Nexter Arrowtech, по инициативе французских военных компаний осенью 2022 года был открыт центр "Пиротехники будущего", но потребуется несколько лет, чтобы он заработал в полную силу.

Также производители обеспокоены вопросом безопасности. На заводе Nexter Arrowtech хранится 700 тонн взрывчатых веществ. В начале марта один из сотрудников компании погиб из-за случайно взорвавшегося снаряда, писали местные СМИ. Было начато расследование. "Мы относимся к тяжелой промышленности, но эта работа требует искусного подхода. Мы не можем производить в ритмах автомобильной промышленности", — заявил директор предприятия Эрве ле Бретон.