МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России десятилетиями не оценивается почти 90% разведанных запасов полезных ископаемых, о ситуации проинформирован Владимир Путин, сообщил во время ежегодного отчета в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В России ждут увеличения доли добычи лития в выручке нефтегазовых компаний

"Итоги проведенной нами в прошлом году проверки показали, что поиск и оценка почти 90% (197 из 228 видов) разведанных стратегических запасов (полезных ископаемых – ред.) десятилетиями не осуществлялась. Большая их часть многие годы ввозилась из-за рубежа. Вскрыты многочисленные факты добычи полезных ископаемых при отсутствии лицензии и другие нарушения, приводящие к уничтожению экосистем", — сказал Краснов.

Кроме того, по его словам, в России остается острой проблема ликвидации аварийно-опасных скважин.

"О состоянии законности в этой сфере мною проинформирован глава государства. Под нашим контролем Минприроды, Роснедрами и Росприроднадзором принимаются меры по устранению нарушений", — уточнил генпрокурор.

Краснов добавил, что в 2023 году прокуроры особое внимание уделят пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов, нелегальных рубок и экспорта леса, возмещению причинённого в результате неправомерной деятельности ущерба.