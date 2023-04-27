МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В России добились рекордных показателей производства удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, который ранее руководил компанией "Фосагро". Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

В ходе встречи Гурьев сообщил, что за последние 10 лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире.

"Рекордные показатели", — заявил Путин и поблагодарил производителей удобрений за работу.

"Андрей Андреевич, в этой связи хочу и вас поблагодарить, и всех, кто в отрасли работает, за то, что вы делаете для развития отечественного сельского хозяйства", — сказал он и отметил, что в прошедшем году рекордный урожай был достигнут, в том числе, за счет увеличения вложений в удобрения в российском сельском хозяйстве.

"Это в значительной степени и результат вашей работы", — обратился Путин к Гурьеву.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что все планы, обозначенные в Стратегии развития отрасли производства удобрений, будут реализованы.

"Я посмотрел на планы развития, на потребности. Потребности расширения портовых мощностей. Обязательно будем над этим работать по всем направлениям: и на Севере, и на Дальнем Востоке, и на юге страны. И очень рассчитываю, что Стратегия развития отрасли на ближайшие пять лет, то, о чем вы сказали, она будет, все эти планы будут реализованы", — сказал он.