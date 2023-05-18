МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ростех представит вертолеты, беспилотники, перспективные вертолетные двигатели, новые материалы и бортовые системы на открывающейся в четверг в Москве 15-й Международной выставке HeliRussia 2023 — всего в экспозиции корпорации будут представлены свыше 100 разработок, сообщили в пресс-службе Ростеха. "Ростех" прокомментировал сообщения о сокращении парка SSJ к 2030 году

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia пройдет 18-20 мая в МВЦ "Крокус Экспо". Мероприятие является единственным в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации.

На форуме свои изделия представят Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), КРЭТ, холдинг "Вертолеты России", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", а современную экспортную продукцию покажет "Рособоронэкспорт".

"Россия — одна из немногих стран в мире, способных создавать вертолетную технику с нуля. В этой работе задействованы тысячи наших сотрудников, десятки предприятий. На HeliRussia-2023 мы представляем результаты этой работы, в том числе современные виды военных и гражданских вертолетов, новые виды бортового оборудования, беспилотники вертолетного типа, перспективные двигатели ВК-650В и ВК-1600, которые заменят иностранные силовые установки на отечественных вертолетах", — заявили в авиационном комплексе Ростеха.

Разрабатываемый ОДК двигатель ВК-650В со взлетной мощностью 650 л.с. предназначен для легких многоцелевых и специальных вертолетов, в частности, для ремоторизации на российский двигатель вертолета "Ансат". Новая силовая установка обладает лучшими удельными характеристиками, чем иностранные аналоги. В свою очередь, ВК-1600 мощностью 1400 л.с. на взлетном режиме и обладающий высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла предназначен для импортозамещения перспективного многоцелевого Ка-62.

"В числе ключевых экспонатов — два летных образца беспилотной авиационной системы БАС-200 с различными видами целевых нагрузок и оборудованием для мониторинга местности: гравиметром, магнитометром и спектрометром. Эти приборы уже прошли практическую апробацию в составе БПЛА", — уточнили в Ростехе.

Ранее БАС-200 успешно прошел испытания на Крайнем Севере, где доставлял грузы в условиях низких температур и сложной метеообстановки. В конце 2022 года он стал первым в России беспилотным вертолетом, сертифицированным по нормам летной годности. Высокая грузоподъемность порядка 50 кг позволяет установить на дрон широкий перечень оборудования для мониторинга и аэрофотосъемки.

В свою очередь, "Рособоронэкспорт" представит линейку боевых вертолетов в экспортном исполнении: разведывательно-ударный вертолет Ка-52, модернизированный ударный Ми-28НЭ, военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш, а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М. Кроме того, посетители смогут увидеть легкий многоцелевой Ка-226Т и транспортно-десантный Ми-26Т2В.

Кроме летательных аппаратов и двигателей на выставке будут представлены конструкционные материалы, сотовые заполнители, высокопрочное органическое и силикатное остекление, в частности, радиопрозрачный антенный обтекатель для вертолетных навигационных систем. Изделие из современных композитов на основе кварцевой ткани более чем на 10% улучшает качество работы бортовых радиолокаторов.

Впервые на HeliRussia 2023 будут показаны автоматический радиокомпас и электронный блок привода для современной авиатехники, в частности, для пассажирского авиалайнера SSJ-NEW.