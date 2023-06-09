МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Австралийская горнодобывающая группа BHP в четверг сообщила, что начала расследование пожара, произошедшего на ее медном руднике Escondida в Чили. Месторождение Escondida обладает крупнейшими запасами меди в мире. На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

На видео, просмотренном Reuters, видно пламя на конвейерной ленте рудника.

После того, как рано утром в среду вспыхнул пожар, компания ввела в действие свой план экстренного реагирования. О том, повлиял ли пожар на добычу, компания не сообщала.