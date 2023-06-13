МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире. С учетом действующих производственных мощностей и проводимой модернизирнизации, а также введенной в эксплуатацию установки в МГТУ им.Баумана текущие мощности по переработке неона позволяют достичь указанных целей. В настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Здесь у нас 100% технологическая независимость", — сказал он, отвечая на вопрос о мировом лидерстве в производстве высокочистого неона, в преддверии ПМЭФ.

Согласно ранее озвученным вице-премьером планам, Россия в 2023 году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей высокочистого неона.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.