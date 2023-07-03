МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46% с майских 46,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Швейная промышленность

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,6 пункта

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста индикатора до 47%.

Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в июне также опустился — до 48,1% с 51,4% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.