МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46% с майских 46,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,6 пункта

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста индикатора до 47%.

Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в июне также опустился — до 48,1% с 51,4% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.