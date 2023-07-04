МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Акционеры пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") продолжают диалог по финализации условий продажи доли в российском предприятии, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Ораз Дурдыев. К осени на российские стадионы может вернуться пиво

"Ничего не поменялось, ведется диалог по финализации условий сделки, сколько он продлится — неизвестно. На наш бизнес в России на данный момент этот процесс не имеет никакого влияния: работаем без изменений", — сообщил Дурдыев.

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

Между тем, на прошлой неделе стало известно, что пивоваренный концерн Carlsberg Group завершил поиск нового инвестора и подписала соглашения с будущим владельцем активов другой крупной российской пивоваренной компании — "Балтики". До завершения сделки пивоваренная компания продолжает работу в текущем режиме.

AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.