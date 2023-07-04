Мишустин назвал приоритетную отрасль для развития в России
Мишустин назвал создание в России производств по глубокой переработке шерсти приоритетом
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал приоритетом создание собственных производств по глубокой переработке шерсти на территории России.
"Для правительства это приоритет — создание собственного производства для в том числе глубокой переработки шерсти на территории России. И чтобы заинтересовать инвесторов вкладываться в такие предприятия, был сформирован целый спектр мер поддержки", — сказал он на встрече с членами Совета Федерации.
В частности, он отметил такие меры, как субсидирование лизинговых программ, предоставление льготных кредитов, возмещение затрат на оборотные средства.
Мишустин подчеркнул и важность настройки таможенно-тарифной политики.