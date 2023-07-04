МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал приоритетом создание собственных производств по глубокой переработке шерсти на территории России. Путин назвал источники роста промышленного производства в России

"Для правительства это приоритет — создание собственного производства для в том числе глубокой переработки шерсти на территории России. И чтобы заинтересовать инвесторов вкладываться в такие предприятия, был сформирован целый спектр мер поддержки", — сказал он на встрече с членами Совета Федерации.

В частности, он отметил такие меры, как субсидирование лизинговых программ, предоставление льготных кредитов, возмещение затрат на оборотные средства.

Мишустин подчеркнул и важность настройки таможенно-тарифной политики.