МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Высокий мировой спрос на российские алмазы побудил компанию "Алроса" экспортировать их, несмотря на сложности с логистикой, поделился с РИА Новости мнением независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. В Индии опасаются ущерба от запрета G7 на использование российских алмазов

Согласно статистики Кимберлийского процесса, Россия в 2022 году сократила экспорт необработанных алмазов на 24%, до 36,7 миллиона карат, на фоне увеличения добычи на 7%, до 41,9 миллиона карат.

"Падение экспорта алмазов из России вызвано введением в прошлом году ограничений против них правительствами США, Европейского Союза и Великобритании. Также власти США установили санкции против "Алросы". Тем не менее в сложившихся условиях "Алроса" продолжила продажи алмазов за границу, несмотря на возникшие трудности", — заявил он.

По словам эксперта, это связано с тем, что ведущие в мире центры по огранке алмазов – Индия, Израиль и Таиланд — "не отказались от их покупки" и заинтересованы в стабильности поставок алмазов из нашей страны.

"То же самое можно сказать и про Бельгию, чьи власти выступали против санкций Европейского Союза в отношении российских камней, и в результате сейчас действует запрет на ввоз только бриллиантов, а не сырых алмазов", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что рост добычи алмазов в России может быть вызван как вводом карьера "Магнитный" на Верхне-Мунском месторождении весной 2022 года, так и курсом "Алроса" по накоплению алмазов на складах "до лучших времен".