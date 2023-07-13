МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае снизился на 0,6% к апрелю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Белоруссия и Россия заявили о приоритете интеграции для промпредприятий

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель сократился на 0,4%.

В годовом выражении показатель снизился на 2,3%, как и ожидалось.

В апреле промпроизводство в Великобритании сократилось на 0,2% в месячном выражении, а в годовом — на 1,6%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае в месячном выражении уменьшился на 0,2%, прогнозировалось снижение на 0,5%. В годовом исчислении показатель опустился на 1,2%, ожидалось уменьшение на 1,7%.