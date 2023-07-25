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Премьер Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ). Завод основан в 1934 году и на сегодняшний... ПРАЙМ, 25.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ).
Завод основан в 1934 году и на сегодняшний день является крупнейшим ремонтным заводом в структуре "Желдорреммаш" (сеть предприятий, на базе которых ведутся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов). Среди основных видов деятельности завода — ремонт тягового подвижного состава, оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава.
Предприятием освоены ремонт всей линейки электровозов переменного тока, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации. В структуре завода есть локомотиворемонтное и литейно-механическое производства.
Кроме того, ЛВРЗ производит широкий спектр запасных частей для других заводов холдинга, для подвижного состава и эксплуатационных подразделений железных дорог России. Также клиентами компании являются иные промышленные предприятия и частные компании-перевозчики.
В настоящее время здесь трудится более пяти тысяч сотрудников. Площадь завода составляет более 111 гектаров.