МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ). Мишустин рассказал о перспективах проектов новых регионов России

Завод основан в 1934 году и на сегодняшний день является крупнейшим ремонтным заводом в структуре "Желдорреммаш" (сеть предприятий, на базе которых ведутся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов). Среди основных видов деятельности завода — ремонт тягового подвижного состава, оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава.

Предприятием освоены ремонт всей линейки электровозов переменного тока, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации. В структуре завода есть локомотиворемонтное и литейно-механическое производства.

Кроме того, ЛВРЗ производит широкий спектр запасных частей для других заводов холдинга, для подвижного состава и эксплуатационных подразделений железных дорог России. Также клиентами компании являются иные промышленные предприятия и частные компании-перевозчики.

В настоящее время здесь трудится более пяти тысяч сотрудников. Площадь завода составляет более 111 гектаров.