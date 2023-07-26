МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Позитивная динамика обрабатывающей промышленности в России четвертый месяц подряд может свидетельствовать о ее адаптации к сложившимся условиям, прокомментировали данные статистики в Минпромторге. Промпроизводство в России в июне выросло на 6,5 процентов

"В целом индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности четвертый месяц демонстрирует положительную динамику, что объясняется "невысокой" базой соответствующих периодов предыдущего года, а также может свидетельствовать о том, что промышленность адаптировалась к сложившимся макроэкономическим условиям, и о начале поствосстановительного роста", — говорится в комментарии Минпромторга.

Ранее в среду Росстат отчитался о динамике промышленном производстве в июне, а также по итогам первого полугодия. По итогам первого полугодия рост промпроизводства показали только обрабатывающие производства – на 6,2% в годовом выражении. В июне обработка выросла на 13,1% год к году, в мае — на 12,8%, апреле и марте — на 8% и 6,3% соответственно.

Однако в министерстве указывают, что санкционные ограничения и закрытие экспортных рынков по наиболее емким отраслям тем не менее все еще оказывают негативное влияние на динамику промышленности. Среди таких отраслей — химический и лесопромышленный комплексы, это связано с более длительным процессом переориентации экспортных поставок.

Среди направлений, по которым наблюдается рост объемов производства в июне 2023 года, Минпромторг выделил — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 71,6%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 51,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (рост на 45,8%), производство мебели (рост на 34,3%), производство электрического оборудования (рост на 32,1%) и другие.