2023-08-01T11:18:46+03:00
2023-08-01T11:18:46+03:00
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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230801/841255588.html
Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в июле
Промышленность
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. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, говорится в... ПРАЙМ, 01.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, еврозона, индекс pmi, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости/Прайм. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Показатель совпал с предварительной оценкой. Таким образом, он стал минимальным за 3 года и 2 месяца.
При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до минимальных с мая 2020 года 38,8 пункта с 40,6 пункта. Показатель также совпал с предварительной оценкой.
Во Франции индикатор уменьшился до 45,1 пункта с 46 пунктов. Предварительная оценка была на уровне 44,5 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.