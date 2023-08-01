МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июля

Показатель совпал с предварительной оценкой.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости/Прайм. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.

Показатель совпал с предварительной оценкой. Таким образом, он стал минимальным за 3 года и 2 месяца.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до минимальных с мая 2020 года 38,8 пункта с 40,6 пункта. Показатель также совпал с предварительной оценкой.

Во Франции индикатор уменьшился до 45,1 пункта с 46 пунктов. Предварительная оценка была на уровне 44,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.