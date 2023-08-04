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Промышленное производство в Италии увеличилось в июне вопреки прогнозам
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Промышленное производство в Италии в июне выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в пятницу сообщило национальное бюро статистики Istat, опровергнув мрачные... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, промышленность, новости, италия, промышленность, промышленное производство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство в Италии в июне выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в пятницу сообщило национальное бюро статистики Istat, опровергнув мрачные прогнозы для третьей по величине экономики еврозоны.
Аналитики ожидали, что в июне по сравнению с маем производство сократится на 0,3%.
В понедельник Istat опубликовал данные, согласно которым ВВП Италии во 2-м квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
С учетом коррекции на число рабочих дней производство в июне упало на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года после сокращения на 3,5 в мае. Данные за май были пересмотрены.
Во 2-м квартале производство сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом.
В мае по сравнению с апрелем промышленное производство Италии выросло на 1,7%, а не на 1,6%, как предполагала предварительная оценка. До этого производство сокращалось четыре месяца подряд.