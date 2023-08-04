МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство в Италии в июне выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в пятницу сообщило национальное бюро статистики Istat, опровергнув мрачные прогнозы для третьей по величине экономики еврозоны. Австрийская промышленность ожидает рецессию в этом году, считает экономист

Аналитики ожидали, что в июне по сравнению с маем производство сократится на 0,3%.

В понедельник Istat опубликовал данные, согласно которым ВВП Италии во 2-м квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

С учетом коррекции на число рабочих дней производство в июне упало на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года после сокращения на 3,5 в мае. Данные за май были пересмотрены.

Во 2-м квартале производство сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

В мае по сравнению с апрелем промышленное производство Италии выросло на 1,7%, а не на 1,6%, как предполагала предварительная оценка. До этого производство сокращалось четыре месяца подряд.