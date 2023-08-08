МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил заказы на 52 самолета, что в 5,8 раза меньше показателя июня в 304 самолета, следует из релиза компании. Число заказов у Airbus упало до 60 самолетов в июле

Таким образом, за январь-июль компания получила заказы на 579 самолетов.

Поставки Boeing в прошлом месяце сократились на 28,3% по сравнению с июнем — до 43 самолетов. С начала года концерн поставил заказчикам 309 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.