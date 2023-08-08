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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230808/841344355.html
Заказы самолетов Boeing в июле упали почти в шесть раз к июню
Промышленность
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Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил заказы на 52 самолета, что в 5,8 раза меньше... ПРАЙМ, 08.08.2023
экономика, промышленность, новости, в мире, сша, авиационная отрасль, boeing
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил заказы на 52 самолета, что в 5,8 раза меньше показателя июня в 304 самолета, следует из релиза компании.
Таким образом, за январь-июль компания получила заказы на 579 самолетов.
Поставки Boeing в прошлом месяце сократились на 28,3% по сравнению с июнем — до 43 самолетов. С начала года концерн поставил заказчикам 309 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.