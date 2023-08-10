МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Сахарные заводы России с начала сезона 2023-2024 сельхозгода (для сахара — с 1 августа) продолжают переработку сахарной свеклы, на текущую дату выработано 100 тысяч тонн свекловичного сахара, темпы производства в 2,5 раза выше, чем год назад, следует из материалов Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар").

"Общий объем производства свекловичного сахара составил 100 тысяч тонн, свекловичного гранулированного жома — 33,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении. В 2022 году на ту же дату было выработано 40 тысяч тонн сахара, таким образом, темп производства в 2,5 раза выше, чем год назад.

На текущую дату переработку сахарной свеклы урожая 2023 года ведут 13 сахарных заводов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на четыре предприятия больше, чем в прошлом году. До конца текущей недели к переработке приступят еще еще два сахарных завода в Краснодарском крае, говорится в сообщении, а суточное производство сахара составит 12,5 тысячи тонн.

Ожидается, что всего в августе будет произведено 400 тысяч тонн свекловичного сахара, еще 20 тысяч тонн будет выработано из импортированного сахара-сырца, сообщал "Союзроссахар" на старте сезона переработки.

Производство сахара в РФ в текущем сезоне может составить почти 6,4 миллиона тонн, на 3,2% выше, чем годом ранее, прогнозировал в середине июля гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.