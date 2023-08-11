МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июне увеличился на 1,8% к маю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Промпроизводство в Белоруссии восстановилось до показателя 2021 года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель увеличится лишь на 0,1%.

В годовом выражении показатель увеличился на 0,7%, хотя прогнозировалось снижение на 1,1%.

В мае промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,6% в месячном выражении, а в годовом — на 2,1%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне в месячном выражении увеличился на 2,4%, прогнозировалось увеличение на 0,2%. В годовом исчислении показатель вырос на 3,1%, хотя ожидался рост лишь на 0,3%.