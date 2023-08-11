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2023
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Промпроизводство в Великобритании увеличилось в июне
Промышленность
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Объем промышленного производства в Великобритании в июне увеличился на 1,8% к маю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx,... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, промышленность, новости, великобритания, статистика, промпроизводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июне увеличился на 1,8% к маю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель увеличится лишь на 0,1%.
В годовом выражении показатель увеличился на 0,7%, хотя прогнозировалось снижение на 1,1%.
В мае промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,6% в месячном выражении, а в годовом — на 2,1%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне в месячном выражении увеличился на 2,4%, прогнозировалось увеличение на 0,2%. В годовом исчислении показатель вырос на 3,1%, хотя ожидался рост лишь на 0,3%.