МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Потребность России в металлоконструкциях к 2028 году вырастет, по оценке "Северстали", на 10%, заявил директор компании "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков. ЦБ припрятал туза в рукаве

"Мы видим, что существующая потребность в металлоконструкциях растет. Если мы говорим про горизонт 2023-2028 годов, объем потребности в металлоконструкциях, по нашей оценке, вырастет за период на 10%. И мы должны быть к этому готовы", — сказал он в сюжете ТВ-программы "Северстали", опубликованном в телеграм-канале компании.

Новый инвестпроект по расширению Орловского завода предприятия позволит нарастить производство металлоконструкций практически в 2,5 раза, до 48 тысяч тонн, отметил он. А при том объеме производства, который подразумевает стратегия развития "Северстали", предприятие станет самым крупным в России производителем металлоконструкций, полагает Манаков.

"Перед нами сейчас стоит очень серьезный вызов — нарастить существующие, достаточно высокие компетенции до того уровня, чтобы они соответствовали новым вызовам. Эта задача крайне сложная, мы к ней готовы. У нас есть программа развития. Она касается технического надзора, аудита, производства конструкторской документации, обеспечения металлопрокатом для производства металлоконструкций, который будет поставляться, естественно, с нашего головного предприятия — Череповецкого металлургического комбината", — добавил Манаков.

"Северсталь Стальные Решения" является дочерним предприятием "Северстали " и работает в сфере проектирования и изготовления металлоконструкций промышленного и гражданского строительства. У предприятия более 400 реализованных проектов различного назначения и уровня сложности в регионах РФ, странах ЕАЭС и в Центральной Америке.