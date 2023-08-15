Директор Манаков: потребность в металлоконструкциях вырастет на десять процентов
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Потребность России в металлоконструкциях к 2028 году вырастет, по оценке "Северстали", на 10%, заявил директор компании "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков.
ЦБ припрятал туза в рукаве
"Мы видим, что существующая потребность в металлоконструкциях растет. Если мы говорим про горизонт 2023-2028 годов, объем потребности в металлоконструкциях, по нашей оценке, вырастет за период на 10%. И мы должны быть к этому готовы", — сказал он в сюжете ТВ-программы "Северстали", опубликованном в телеграм-канале компании.
Новый инвестпроект по расширению Орловского завода предприятия позволит нарастить производство металлоконструкций практически в 2,5 раза, до 48 тысяч тонн, отметил он. А при том объеме производства, который подразумевает стратегия развития "Северстали", предприятие станет самым крупным в России производителем металлоконструкций, полагает Манаков.
"Перед нами сейчас стоит очень серьезный вызов — нарастить существующие, достаточно высокие компетенции до того уровня, чтобы они соответствовали новым вызовам. Эта задача крайне сложная, мы к ней готовы. У нас есть программа развития. Она касается технического надзора, аудита, производства конструкторской документации, обеспечения металлопрокатом для производства металлоконструкций, который будет поставляться, естественно, с нашего головного предприятия — Череповецкого металлургического комбината", — добавил Манаков.
"Северсталь Стальные Решения" является дочерним предприятием "Северстали " и работает в сфере проектирования и изготовления металлоконструкций промышленного и гражданского строительства. У предприятия более 400 реализованных проектов различного назначения и уровня сложности в регионах РФ, странах ЕАЭС и в Центральной Америке.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230815/841461898.html