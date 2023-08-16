МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Батарейки Opticell являются отечественным проектом и не имеют отношения к американской компании Duracell, рассказали в Минпромторге России со ссылкой на отраслевое сообщество.

"Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет", — заверили в министерстве, комментируя информацию о том, производитель батареек Duracell вернется в Россию в сентябре, и этот бренд сменит название на Opticell, а вместо розового зайца на упаковках будет рыжий медвежонок.

Бренд батарей Duracell был в июле вновь добавлен в перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту.

В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по созданию производства щелочных батареек в стране. "Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году: типоразмера "АА" (LR6) и типоразмера "ААА" (LR03)… Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае", — подчеркнули в ведомстве.

В августе прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе.