МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует стоимость транспортных услуг в период лососевой путины в связи с обращением Росрыболовства, в случае выявления нарушений будут приняты меры, заявили в ведомстве.

Ранее в среду глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что ежегодно за время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны. По его словам, этому способствует целый ряд факторов — и тарифы в портах, и сезонное завышение цен операторов подвижного состава. В связи с этим Росрыболовство обратилось в ФАС для анализа формирования стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке.

"В ФАС России поступило указанное обращение Росрыболовства. Служба проанализирует формирование стоимости услуг и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования", — рассказали в антимонопольной службе.