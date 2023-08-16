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ФАС проверит цены на транспортные услуги в период лососевой путины
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует стоимость транспортных услуг в период лососевой путины в связи с обращением Росрыболовства, в случае выявления... ПРАЙМ, 16.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, фас, росрыболовство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует стоимость транспортных услуг в период лососевой путины в связи с обращением Росрыболовства, в случае выявления нарушений будут приняты меры, заявили в ведомстве.
Ранее в среду глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что ежегодно за время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны. По его словам, этому способствует целый ряд факторов — и тарифы в портах, и сезонное завышение цен операторов подвижного состава. В связи с этим Росрыболовство обратилось в ФАС для анализа формирования стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке.
"В ФАС России поступило указанное обращение Росрыболовства. Служба проанализирует формирование стоимости услуг и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования", — рассказали в антимонопольной службе.