МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. РЖД отмечают рекордное для России количество грузовых вагонов на сети — более 1,3 миллиона единиц, рассказал замглавы холдинга Михаил Глазков в ходе сессии Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"Парк грузовых вагонов на сети РЖД превысил 1,3 миллиона единиц. Это рекордный для России показатель. За последние пять лет парк грузовых вагонов увеличился на 188 тысяч единиц (+16,9%)", — говорится в сообщении компании.

Глазков рассказал, что парк грузовых вагонов находится в управлении более 1855 компаний-операторов, сейчас на сеть поступает в три раза больше новых вагонов, чем выбывает по сроку службы, и ежедневно 47 тысяч вагонов простаивают на путях общего пользования более трех суток.

В РЖД сообщили, что по оценке Института экономики и развития транспорта, профицит рабочего парка на сети — 190,3 тысячи вагонов.

"Мы предлагаем ряд системных мер по корректировке существующей модели организации работы. Только использование технологических решений дает быстрый эффект и позволяет нам совместно с операторами найти новые пути решения по увеличению грузооборота и повышению эффективности перевозочного процесса в целом", — подчеркнул Глазков.