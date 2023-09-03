МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Китай строит заводы по производству аккумуляторов, мощности которых превышают уровень, который нужен для удовлетворения внутреннего спроса, пишет британская газета Financial Times. СМИ сообщили о сокращении экспорта электроэнергии из России в Китай

"Китай строит аккумуляторные заводы, значительно превышающие уровень, необходимый для удовлетворения внутреннего спроса на электромобили и хранение энергии в сетях", — говорится в сообщении издания.

Как полагает газета, это свидетельствует об "огромных" государственных субсидиях и "бесконтрольном" банковском кредитовании, что, как ожидается, послужит основой для международной "экспансии китайских производителей".

Согласно информации издания, регионы Китая наперегонки друг с другом стремятся воспользоваться государственными субсидиями и стать центрами производства аккумуляторов, ожидая резкий рост спроса в будущем. Как отмечается, это чревато перенасыщением производства.

По данным газеты, к 2027 году избыточные мощности вырастут почти в четыре раза по сравнению с потребностями страны. Как отмечает издание, есть вероятность, что все больше компаний обратятся к экспорту и усилят геополитическую напряженность в отношениях между Китаем и Западом.

В презентации для чиновников ЕС, с которой ознакомилось издание, компания Verkor предупредила, что дефицит предложения в Европе может быть "компенсирован" избыточными мощностями в Китае.