FT: КНР строит аккумуляторные заводы, превышающие уровень внутреннего спроса
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Китай строит заводы по производству аккумуляторов, мощности которых превышают уровень, который нужен для удовлетворения внутреннего спроса, пишет британская газета Financial Times.
"Китай строит аккумуляторные заводы, значительно превышающие уровень, необходимый для удовлетворения внутреннего спроса на электромобили и хранение энергии в сетях", — говорится в сообщении издания.
Как полагает газета, это свидетельствует об "огромных" государственных субсидиях и "бесконтрольном" банковском кредитовании, что, как ожидается, послужит основой для международной "экспансии китайских производителей".
Согласно информации издания, регионы Китая наперегонки друг с другом стремятся воспользоваться государственными субсидиями и стать центрами производства аккумуляторов, ожидая резкий рост спроса в будущем. Как отмечается, это чревато перенасыщением производства.
По данным газеты, к 2027 году избыточные мощности вырастут почти в четыре раза по сравнению с потребностями страны. Как отмечает издание, есть вероятность, что все больше компаний обратятся к экспорту и усилят геополитическую напряженность в отношениях между Китаем и Западом.
В презентации для чиновников ЕС, с которой ознакомилось издание, компания Verkor предупредила, что дефицит предложения в Европе может быть "компенсирован" избыточными мощностями в Китае.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230903/841642763.html