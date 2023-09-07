МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Компания "Геопромайнинг" в четверг запустила обогатительную фабрику на крупном месторождении серебряно-полиметалической руды Верхне-Менкече в Томпонском районе Якутии, передает корреспондент РИА Новости. Названы сроки строительства моста через Лену в Якутии

На открытии присутствовали президент группы "Геопромайнинг" Роман Худолий, государственный советник Якутии Вячеслав Штыров, глава Томпонского района Яков Степанов, архиепископ Якутский и Ленский Роман. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в формате видеоконференции.

"Я рад сегодня участвовать на открытии рудника, который открывает собой новую веху в истории промышленности Якутии — благодаря сегодняшнему мероприятию появляется новая отрасль, отрасль добычи полиметаллических руд. Долго мы шли к этому, с 2008 года. Но с тех пор, благодаря компании "Геопромайнинг", у нас в Томпонском районе появилась фабрика на 330 тысяч тонн, это новые рабочие места и налоги и, конечно же, промышленное развитие района, который должен стать центром восточной горнорудной провинции", — сказал Николаев.

Как отметил Худолий, ввод обогатительной фабрики мощностью 500 тысяч тонн, производительностью 330 тысяч тонн является последним этапом строительства ГОКа Верхне-Менкече.

В свою очередь, Штыров сказал, что Якутия — как огромная строительная площадка. "Новые объекты в последние годы интенсивно вводятся в западной Якутии, где реализуются крупные промышленные проекты,… очень важно, что и на востоке нашей республики. Это означает, что регион динамично развивается и в территориальном плане… Сегодня мы начинаем масштабную добычу полиметаллов — свинец, цинк, что очень важно для нашей страны, особенно в условиях специальной военной операции, западных санкций", — заключил он.

Правительство Якутии в понедельник подписало лицензионное соглашение с международной частной компанией "Геопромайнинг" на разработку крупного месторождения свинцово-цинковых руд Верхне-Менкече в Томпонском районе. Верхне-Менкече находится недалеко от Нежданинского месторождения и обладает также залежами серебра.

ООО "Геопромайнинг" было создано в 2001 году и является международной частной компанией. Основная продукция — золото, медь, серебро, молибден, сурьма. Активы компании составляют порядка 4 миллиарда долларов, доходы — 230 миллионов долларов, а общие инвестиции в новые проекты — 250 миллионов долларов. На сегодня компания занимается разработкой месторождений в Грузии и Армении.