МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. РФ видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров назвал условия для СП с иностранцами в автопроме

Ранее в пятницу пресс-служба кабмина РФ сообщила о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре. В сопровождении Мантурова он осмотрел мощности авиационного завода имени Ю. А. Гагарина и площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев". В ходе визита лидеру КНДР продемонстрировали цех окончательной сборки самолетов Су-35, Су-57 и SJ-100.

"Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — отметил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба российского правительства.