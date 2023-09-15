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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230915/841752645.html
Мантуров заявил о потенциале для кооперации России с КНДР в авиастроении
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РФ видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в пятницу пресс-служба... ПРАЙМ, 15.09.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, промышленность, россия, кндр, кооперация, авиастроение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. РФ видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее в пятницу пресс-служба кабмина РФ сообщила о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре. В сопровождении Мантурова он осмотрел мощности авиационного завода имени Ю. А. Гагарина и площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев". В ходе визита лидеру КНДР продемонстрировали цех окончательной сборки самолетов Су-35, Су-57 и SJ-100.
"Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — отметил Мантуров, слова которого приводит пресс-служба российского правительства.