МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре: в сопровождении вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова ему, в частности, продемонстрировали цех окончательной сборки самолётов Су-35 и SJ-100, говорится в сообщении кабмина. Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

В ходе визита лидер КНДР также оценил демонстрационный полет российского многофункционального истребителя Су-35.

"Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын продолжает свой официальный визит в Российскую Федерацию в Комсомольске-на-Амуре. На городском железнодорожном вокзале инженерной столицы Дальнего Востока его приветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев", — отмечается в сообщении.

Ему продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Лидера КНДР сопровождал Мантуров. "Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57", — отмечается в сообщении.

Высоких гостей приветствовали сотрудники завода около мемориала Славы заводчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне. В фотогалерее почетных гостей инженерного центра КнААЗ представлены фотографии визита на завод в августе 2002 года председателя КНДР Ким Чен Ира. В конструкторском подразделении предприятия инженеры продемонстрировали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов.

"Гостям продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному "Суперджет" 100 (SJ-100) – на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия – производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", — уточнили в российском правительстве.

Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике.

"В завершение программы лидер КНДР и вице-премьер — глава Минпромторга России оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35", — резюмировала пресс-служба правительства РФ.