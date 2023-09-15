2023-09-15T19:10:20+03:00
2023-09-15T19:10:20+03:00
2023-09-15T19:10:20+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230915/841760597.html
Немецкая Lufthansa примкнет к консорциуму Rheinmetall, пишет СМИ
Промышленность
Новости
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Немецкая авиакомпания Lufthansa присоединится к консорциуму Rheinmetall для работы над истребителем F-35, передают западные СМИ. "Lufthansa участвует в консорциуме с Rheinmetall... ПРАЙМ, 15.09.2023
экономика, промышленность, новости, мир, lufthansa, rheinmetall
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa присоединится к консорциуму Rheinmetall для работы над истребителем F-35, передают западные СМИ.
"Lufthansa участвует в консорциуме с Rheinmetall для производства и обслуживания деталей для истребителя F-35 компании Lockheed", — говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на слова исполнительного директора Lufthansa Карстена Шпора.
Уточняется, что об этом он заявил на приеме в немецком Франкфурте в четверг вечером.
По словам Шпора, это стратегический шаг для компании, так как потребность в технической поддержке для лучшей готовности армий всего мира к военным конфликтам должна быть удовлетворена.
"Мы хотели бы участвовать в крупном заказе на вертолеты, о котором бундесвер ведет переговоры с Boeing по тяжелому транспортному вертолету", — добавил он.
В начале августа в федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия был заложен первый камень в строительство завода германского оборонного концерна Rheinmetall, где будет производиться центральная часть фюзеляжа новейшего американского истребителя F-35.
Ранее сообщалось, что концерн планирует создать на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков.