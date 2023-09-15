МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa присоединится к консорциуму Rheinmetall для работы над истребителем F-35, передают западные СМИ. Минтранспорт Румынии: транзит зерна из Украины через страну можно увеличить

"Lufthansa участвует в консорциуме с Rheinmetall для производства и обслуживания деталей для истребителя F-35 компании Lockheed", — говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на слова исполнительного директора Lufthansa Карстена Шпора.

Уточняется, что об этом он заявил на приеме в немецком Франкфурте в четверг вечером.

По словам Шпора, это стратегический шаг для компании, так как потребность в технической поддержке для лучшей готовности армий всего мира к военным конфликтам должна быть удовлетворена.

"Мы хотели бы участвовать в крупном заказе на вертолеты, о котором бундесвер ведет переговоры с Boeing по тяжелому транспортному вертолету", — добавил он.

В начале августа в федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия был заложен первый камень в строительство завода германского оборонного концерна Rheinmetall, где будет производиться центральная часть фюзеляжа новейшего американского истребителя F-35.

Ранее сообщалось, что концерн планирует создать на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков.