МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На мировом рынке цинка в июле избыток предложения сократился до 17 400 тонн с 75 900 тонн в июне. Об этом во вторник сообщили в Международной группе по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG). Котировки цветных металлов преимущественно снижались в Азии

Согласно данным ILZSG, за первые семь месяцев 2023 года избыток предложения на мировом рынке цинка достиг 495 000 тонн против 199 000 тонн в аналогичный период 2022 года.