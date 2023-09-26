2023-09-26T17:42:40+03:00
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2023-09-26T17:42:40+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230926/841825490.html
Избыток предложения на мировом рынке цинка сократился в июле
Промышленность
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На мировом рынке цинка в июле избыток предложения сократился до 17 400 тонн с 75 900 тонн в июне. Об этом во вторник сообщили в Международной группе по изучению рынков свинца и... ПРАЙМ, 26.09.2023
экономика, промышленность, новости, мир, цинк, предложение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На мировом рынке цинка в июле избыток предложения сократился до 17 400 тонн с 75 900 тонн в июне. Об этом во вторник сообщили в Международной группе по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG).
Согласно данным ILZSG, за первые семь месяцев 2023 года избыток предложения на мировом рынке цинка достиг 495 000 тонн против 199 000 тонн в аналогичный период 2022 года.