2023-09-27T23:22:36+03:00
2023-09-27T23:22:36+03:00
2023-09-27T23:22:36+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230927/841834529.html
Химпромышленность Германии оказалась в плачевном состоянии, пишут СМИ
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Представители химической промышленности ФРГ на встрече в офисе канцлера передали Олафу Шольцу послание с констатацией плачевного состояния отрасли и просьбой способствовать её... ПРАЙМ, 27.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Представители химической промышленности ФРГ на встрече в офисе канцлера передали Олафу Шольцу послание с констатацией плачевного состояния отрасли и просьбой способствовать её восстановлению, сообщает издание Bild, в чьем распоряжении оказался документ.
"Сокращение производства и потеря заказов лишают нашу отрасль уверенности в завтрашнем дне. Нельзя, чтобы политики наблюдали за этим, ничего не предпринимая", — говорится в документе германской Ассоциации химической промышленности (VCI), который, по данным издания, был передан Шольцу в среду.
В документе, который был составлен представителями химпромышленности из 14 федеральных земель страны, говорится также о возможной массовой потере рабочих мест в Германии из-за переноса производств в другие страны.
Как считают представители химпромышленности, к данному состоянию дел привело "структурное обделение" отрасли после того, как цены на сырьё значительно выросли после начала конфликта на Украине.
В середине сентября VCI сообщало, что из-за падения спроса химическая и фармацевтическая промышленность на 8% снизила производство во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.