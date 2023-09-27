БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Представители химической промышленности ФРГ на встрече в офисе канцлера передали Олафу Шольцу послание с констатацией плачевного состояния отрасли и просьбой способствовать её восстановлению, сообщает издание Bild, в чьем распоряжении оказался документ. В Германии предрекли страдания энергопотребителей зимой

"Сокращение производства и потеря заказов лишают нашу отрасль уверенности в завтрашнем дне. Нельзя, чтобы политики наблюдали за этим, ничего не предпринимая", — говорится в документе германской Ассоциации химической промышленности (VCI), который, по данным издания, был передан Шольцу в среду.

В документе, который был составлен представителями химпромышленности из 14 федеральных земель страны, говорится также о возможной массовой потере рабочих мест в Германии из-за переноса производств в другие страны.

Как считают представители химпромышленности, к данному состоянию дел привело "структурное обделение" отрасли после того, как цены на сырьё значительно выросли после начала конфликта на Украине.

В середине сентября VCI сообщало, что из-за падения спроса химическая и фармацевтическая промышленность на 8% снизила производство во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.