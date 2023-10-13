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В Магаданской области установили рекорд XXI века по вылову лосося
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Магаданские рыбаки в период путины установили рекорд по вылову лосося с начала века, сообщает в пятницу правительство области. "Мы установили новый рекорд XXI века, выловили почти... ПРАЙМ, 13.10.2023
экономика, промышленность, новости, россия, магаданская область, улов лосося
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАГАДАН, 13 окт — ПРАЙМ. Магаданские рыбаки в период путины установили рекорд по вылову лосося с начала века, сообщает в пятницу правительство области.
"Мы установили новый рекорд XXI века, выловили почти 15 тысяч тонн. Похожие показатели были в 2009 и в 2011 годах, но до 15 тысяч тонн тогда не добирали", — цитирует местное правительство руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина.
Больше всего поймали горбуши — 13 тысяч тонн, не такие большие уловы кеты и кижуча, но ученые отмечают спад численности этих видов лосося, добавил он.
Ранее в пятницу Росрыболовство также сообщало, что в этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тысячи тонн (по данным на 9 октября).