МАГАДАН, 13 окт — ПРАЙМ. Магаданские рыбаки в период путины установили рекорд по вылову лосося с начала века, сообщает в пятницу правительство области. В Росрыболовстве отметили рост добычи лососевой икры

"Мы установили новый рекорд XXI века, выловили почти 15 тысяч тонн. Похожие показатели были в 2009 и в 2011 годах, но до 15 тысяч тонн тогда не добирали", — цитирует местное правительство руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина.

Больше всего поймали горбуши — 13 тысяч тонн, не такие большие уловы кеты и кижуча, но ученые отмечают спад численности этих видов лосося, добавил он.

Ранее в пятницу Росрыболовство также сообщало, что в этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тысячи тонн (по данным на 9 октября).