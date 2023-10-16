МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в российское вино являются низкорисковым инструментом с потенциалом роста и ликвидности в перспективе 5-10 лет, при этом рентабельность высокая, а количество инвесторов в этот продукт растет в России с каждым годом, следует из аналитики Россельхозбанка для Роскачества, материалы которой имеются в распоряжении РИА Новости. Литва, Грузия и Латвия стали лидерами по поставкам вина в Россию

Отмечается, что за рубежом инвестиции в вино являются прибыльным и эффективным вариантом альтернативных вложений как для инвесторов, так и для простых "ценителей" вина. Что же касается инвестиций в российское виноделие, то, по мнению аналитиков, в перспективе 7 лет такой вид вложений станет более популярным и позволит отечественным инвесторам значительно увеличить доход от них.

"Количество инвесторов в отечественное вино в России растет с каждым годом… Инвестиции в российское вино — это инструмент с низким риском, обладающий потенциалом роста и ликвидности в перспективе 5-10 лет. Винные проекты могут "вытянуть" крупные инвесторы либо энтузиасты отрасли, готовые к органическому росту бизнеса", — говорится в материалах.

Сама отрасль демонстрирует привлекательную для инвестиций рентабельность благодаря высокому спросу на отечественную винную продукцию. Так, в среднем доходность отрасли по EBITDA составляет от 20 до 30% ("Золотая Балка" — 22%, "Абрау-Дюрсо" — 30%). В масложировой отрасли, например, или производстве мясных или молочных продуктов рентабельность лидеров отрасли находится на уровне 7-8%. Однако на фондовом рынке винодельческая отрасль представлена только двумя российскими компаниями — Novabev Group (бывшая "Белуга Групп") и "Абрау-Дюрсо".

"Уже сейчас обсуждаются вопросы российских винных фьючерсов — денежные вложения в вино в первый год после сбора урожая с перспективой повышения цены актива по прошествии 2-5 лет. Но пока наиболее распространенным и доступным способом вложений в вино являются инвестиции в бутылку, то есть покупку редких коллекционных вин с большим потенциалом хранения, зачастую с высокой оценкой значимых винных экспертов", — добавляется в материалах.

При этом эксперты "Винного гида России" подчеркивают, что отечественное виноделие находится в фазе активного роста: каждый год закладывается все больше виноделен, появляются новые винодельческие регионы. А сами россияне стали интересоваться виноделием как отдельным сегментом экономики.

"В настоящее время со стороны государства развитию отрасли виноделия уделяется активное внимание… Созданы государственные меры поддержки для производства и переработки винограда… Однако сроки выхода виноградников на максимальную урожайность, сроки созревания вина создают отложенный эффект масштабирования бизнеса", — резюмировали там.