МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Уровень функциональной замещенности за полтора-два года стал очень высоким, в некоторых отраслях достигает почти 100%,, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия". Чернышенко назвал выручку от реализации индустриального ПО к 2030 году

"Прошло буквально полтора-два года и уже уровень функциональной замещенности очень высокий, в некоторых отраслях около 100%. Тем самым, мы обеспечиваем себе свой суверенитет, свою безопасность и не зависим от желания западных стран ограничить нам какие-то технологии, устроить нам какие-то трудности, мы можем самостоятельно развиваться и свои технологии продвигать", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в кратчайшие сроки правительство сделало индустриальные центры компетенций по 33 направлениям, которые разработали свыше 200 заместителей зарубежного программного обеспечения, на котором до этого 20 лет работали отрасли.

Он отметил, что Россия продвигает собственные технологии во многих отраслях, например, медицине, и это касается не только вакцин.