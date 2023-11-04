2023-11-04T14:50:41+03:00
2023-11-04T14:50:41+03:00
2023-11-04T14:50:41+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231104/842175547.html
Чернышенко заявил о высоком уровне функциональной замещенности отраслей
Промышленность
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Уровень функциональной замещенности за полтора-два года стал очень высоким, в некоторых отраслях достигает почти 100%,, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе... ПРАЙМ, 04.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, дмитрий чернышенко, промышленность, отрасли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Уровень функциональной замещенности за полтора-два года стал очень высоким, в некоторых отраслях достигает почти 100%,, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия".
"Прошло буквально полтора-два года и уже уровень функциональной замещенности очень высокий, в некоторых отраслях около 100%. Тем самым, мы обеспечиваем себе свой суверенитет, свою безопасность и не зависим от желания западных стран ограничить нам какие-то технологии, устроить нам какие-то трудности, мы можем самостоятельно развиваться и свои технологии продвигать", — сказал Чернышенко.
Он отметил, что в кратчайшие сроки правительство сделало индустриальные центры компетенций по 33 направлениям, которые разработали свыше 200 заместителей зарубежного программного обеспечения, на котором до этого 20 лет работали отрасли.
Он отметил, что Россия продвигает собственные технологии во многих отраслях, например, медицине, и это касается не только вакцин.