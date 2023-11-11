МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России предлагает начать внедрение поэкземплярной прослеживаемости пива, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков в РФ с 1 апреля 2024 года, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг оценил долю отечественных продуктов в российских магазинах

Согласно документам, проект постановления предусматривает второй этап введения обязательных требований по маркировке средствами идентификации пива и слабоалкогольных напитков.

"На втором этапе вводится экземплярная прослеживаемость посредством установления обязанностей для участников оборота пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ‎по передаче сведений о вводе в оборот, об обороте и выводе из оборота пива ‎и слабоалкогольных напитков способом, не являющимся продажей в розницу, в информационную систему мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,… а также предполагается консолидация информационной системы мониторинга и единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится документе.

В проекте отмечается, что постановление кабмина от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, предлагается дополнить подпунктом, согласно которому участники оборота такой продукции "подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 апреля 2024 года до начала осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом и выводом из оборота (независимо от оснований) на территории РФ пива и слабоалкогольных напитков".

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки и пиво.

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке началась в России осенью 2023 года. Так, на конец сентября регистрацию в системе маркировки прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке — это 96% от общего количества участников оборота такой продукции. До этого, с 1 апреля, началась маркировка таких алкогольных напитков в кегах.