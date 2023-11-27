2023-11-27T09:51:29+03:00
2023-11-27T09:51:29+03:00
2023-11-27T09:51:29+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231127/842377010.html
В России начнут выпускать арматуру, которой не было и при СССР
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Холдинг KMZ в следующем году начнет выпускать жаростойкую арматуру, которую не производили и при СССР, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ... ПРАЙМ, 27.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, арматура
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/68/832696889.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/68/832696889.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/68/832696888.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/68/832696888.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/68/832696881.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/68/832696881.jpg
https://1prime.ru/business/20231107/842187995.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Холдинг KMZ в следующем году начнет выпускать жаростойкую арматуру, которую не производили и при СССР, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
"Мы создаем предприятие "КМZ Спецарматура", где у нас будет 35% акций. Таким образом мы выкупаем зарубежную технологию по изготовлению специальной большой запорной арматуры для газопереработки, нефтепереработки, где температура от минус 200 до плюс 1100 градусов. Такая арматура в РФ не изготавливается вообще, и в Советском Союзе тоже не было. Мы подписали соглашение о покупке технологии", — сказал Даниленко.
По его словам, сборка комплектующих для производства начнется в 2023-2024 годах, и дальше будет постепенная локализация производства: литье и обработка металла.
"Через два-три года надеемся выйти на полную локализацию. Металл у нас такой есть, нужны только правильные расчеты", — сказал директор.
Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзака, в частности, производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.
Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00