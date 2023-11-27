МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Холдинг KMZ в следующем году начнет выпускать жаростойкую арматуру, которую не производили и при СССР, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. ФАС отметила падение цен на арматуру на семь процентов

"Мы создаем предприятие "КМZ Спецарматура", где у нас будет 35% акций. Таким образом мы выкупаем зарубежную технологию по изготовлению специальной большой запорной арматуры для газопереработки, нефтепереработки, где температура от минус 200 до плюс 1100 градусов. Такая арматура в РФ не изготавливается вообще, и в Советском Союзе тоже не было. Мы подписали соглашение о покупке технологии", — сказал Даниленко.

По его словам, сборка комплектующих для производства начнется в 2023-2024 годах, и дальше будет постепенная локализация производства: литье и обработка металла.

"Через два-три года надеемся выйти на полную локализацию. Металл у нас такой есть, нужны только правильные расчеты", — сказал директор.

Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзака, в частности, производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00