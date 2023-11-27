МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна, однако есть недостатки в работе корпорации и в работе смежников, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В России запустили производство первых морских дронов для ВС

"В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки — и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали "дорожную карту". Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей", — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Костин отметил, что в части гражданского судостроения у корпорации открываются перспективы, заказ на все виды судов на сегодня очень большой, однако в полной мере удовлетворить этот заказ ОСК на сегодня не сможет.

"Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река — море". Очень большой спрос. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий", — сказал он.

В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.