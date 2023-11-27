МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным, чтобы обсудить состояние судостроительной отрасли. Путин утвердил передачу ВТБ акций ОСК в доверительное управление

Ранее Костин был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В начале октября президент подписал указ о передаче государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ, чтобы повысить эффективность управления и развития этой отрасли.

Глава ВТБ сообщил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора в 2024 году, включая ВТБ, в связи с принятыми Центральным банком антиинфляционными мерами, такими как повышение процентной ставки и ограничение кредитования.