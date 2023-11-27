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Путин встретился с главой ВТБ Костиным
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Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным, чтобы обсудить состояние судостроительной отрасли. Ранее Костин был избран председателем Объединенной... ПРАЙМ, 27.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, втб, оск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным, чтобы обсудить состояние судостроительной отрасли.
Ранее Костин был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
В начале октября президент подписал указ о передаче государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ, чтобы повысить эффективность управления и развития этой отрасли.
Глава ВТБ сообщил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора в 2024 году, включая ВТБ, в связи с принятыми Центральным банком антиинфляционными мерами, такими как повышение процентной ставки и ограничение кредитования.