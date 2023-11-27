2023-11-27T17:25:00+03:00
2023-11-27T18:00:19+03:00
2023-11-27T17:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231127/842385040.html
ООО "ПСК - Новые решения" приобретет российские активы Caterpillar
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин разрешил ООО "ПСК — Новые решения" приобрести российские активы компании Caterpillar, следует из опубликованного распоряжения. "… разрешить... ПРАЙМ, 27.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, caterpillar, пск
https://cdnn.1prime.ru/images/84238/50/842385031.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84238/50/842385031.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84238/50/842385028.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84238/50/842385028.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84238/50/842385025.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84238/50/842385025.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220310/836321230.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "ПСК — Новые решения" приобрести российские активы компании Caterpillar, следует из опубликованного распоряжения.
"… разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПСК — Новые решения" сделок по приобретению 100 процентов долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Катерпиллар Тосно" и ""Катерпиллар Файнэншл", — сказано в тексте распоряжения.
Ранее американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России. По заявлению компании, деятельность в России стала более сложной из-за нарушений в цепочках поставок и санкции.