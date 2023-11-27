МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "ПСК — Новые решения" приобрести российские активы компании Caterpillar, следует из опубликованного распоряжения. Компания Caterpillar останавливает свои заводы в России

"… разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПСК — Новые решения" сделок по приобретению 100 процентов долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Катерпиллар Тосно" и ""Катерпиллар Файнэншл", — сказано в тексте распоряжения.

Ранее американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России. По заявлению компании, деятельность в России стала более сложной из-за нарушений в цепочках поставок и санкции.