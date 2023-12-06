БРЮССЕЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила выделить до трех миллиардов евро в ближайшие три года (до 2027 года) наиболее перспективным производителям аккумуляторных батарей в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Марош Шефчович. Глава Еврокомиссии назвала выход Британии из ЕС ошибкой

Речь идет, главным образом, о производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.

По словам Шефчовича, это должно способствовать стратегическому "развитию производства аккумуляторов в Евросоюзе и снижению внешней зависимости".