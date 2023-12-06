2023-12-06T14:41:02+03:00
2023-12-06T14:41:02+03:00
2023-12-06T14:41:02+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231206/842476639.html
Еврокомиссия профинансирует производство аккумуляторов в ЕС
Промышленность
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Европейская комиссия предложила выделить до трех миллиардов евро в ближайшие три года (до 2027 года) наиболее перспективным производителям аккумуляторных батарей в ЕС, сообщил на... ПРАЙМ, 06.12.2023
финансы, экономика, промышленность, новости, ек, ес, аккумуляторы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила выделить до трех миллиардов евро в ближайшие три года (до 2027 года) наиболее перспективным производителям аккумуляторных батарей в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Речь идет, главным образом, о производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.
По словам Шефчовича, это должно способствовать стратегическому "развитию производства аккумуляторов в Евросоюзе и снижению внешней зависимости".