МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, на производстве уже работают 3,7 тысячи человек, а часть продукции используют для восстановления предприятия, рассказал РИА Новости первый заместитель директора завода Роман Солонарь. "Автотор" начал производство кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun

"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, запущен и третий — копровый — цех, где готовят к плавке лом черных металлов.

"На данном этапе на территории предприятия работает 3700 человек. Планируем, что при полном запуске это будет порядка 24 тысяч человек", — добавил замдиректора.

В июне глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что запуск предприятия будет поэтапным в период с 2023 по 2025 годы.

Солонарь напомнил, что завод ранее производил переработку агломерата – основного железнорудного сырья для получения чугуна производство чугуна и стали, горячекатанный лист, рулонную сталь, также есть цех холодной прокатки, который больше всех пострадал на этом предприятии.

Также он выразил благодарность подразделению "Ахмат" из Чечни, бойцы которого зашли на комбинат им. Ильича в мае 2022 года после зачистки от ВСУ и встали на его охрану. "С помощью них, большое спасибо, не размародерен комбинат, осталось цело то оборудование, которое сейчас есть на территории предприятия", — сказал замдиректора.

В свою очередь, помощник главы Чеченской Республики Ваха Геремеев заявил РИА Новости, что задачу по сохранению комбината бойцам ставил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Была поставлена задача взять под охрану комбинат им. Ильича и сохранить все, что в этом комбинате находится, то есть и станки, и сырье, и все, что находится на территории комбината", — сказал он.

Весной 2022 года во время боев за Мариуполь на территории комбината Ильича, который как и завод "Азовсталь" был превращен украинскими войсками в укрепрайон, базировалось командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Командир бригады, которая располагалась на заводе Ильича и находящемся рядом комбинате "Азовмаш", полковник ВСУ Владимир Баранюк был взят в плен российскими бойцами после разгрома бригады.