МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на уровне предыдущей оценки, ожидает роста показателя на 0,85 миллиона баррелей в сутки, до 12,76 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада организации. В Сирии заявили о недостатке нефти для покрытия нужд страны

В предыдущем, ноябрьском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на те же 0,85 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,76 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, ожидания сохраняются на прежнем уровне.

"Учитывая высокий уровень бурения нефтяных месторождений и закачивания скважин, ожидается, что добыча нефти и конденсата увеличится в годовом исчислении на 0,8 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 12,8 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе организации.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2024 году она может достичь 13,1 миллиона баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 20,6 миллиона баррелей в сутки, что также совпадает с прошлой оценкой.

Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности с начала этого года, производительность скважин и эксплуатационная эффективность оказались повышенными. Предполагается, что в течение оставшейся части года на крупных сланцевых месторождениях будет меньше проблем с цепочками поставок и логистикой.